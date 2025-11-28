Atelier couronnes de Noël Chapelle de l’hôtel de ville Vesoul
Chapelle de l’hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-28
Participez à un atelier convivial et créatif où chacun pourra réaliser sa propre couronne de Noël en osier ! Laissez libre cours à votre imagination en décorant votre couronne avec des éléments naturels et festifs pour une touche personnelle et chaleureuse à votre décoration de fin d’année. N’oubliez pas de vous munir de votre sécateur ! Votre participation de 15€ fera office de don pour le Téléthon ! .
Chapelle de l’hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
