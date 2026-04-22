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Atelier couronnes Montérolier

Atelier couronnes Montérolier samedi 14 novembre 2026.

Adresse : 25 Route du Mesnil

Ville : 76680 Montérolier

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montérolier

Atelier couronnes

25 Route du Mesnil Montérolier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Philippe et Catherine, Thierry et Martin, vous accueilleront le 14 novembre pour un atelier fabrication de couronnes nature . Accueil à 10h autour d’un café convivial suivi d’une ballade accompagnée dans le Parc afin de récolter tout ce qui vous sera nécessaire à la confection de votre œuvre d’art avec laquelle vous repartirez. A midi, Catherine vous proposera un déjeuner d’automne. Puis Thierry Hay et Martin Lebel vous guideront dans l’élaboration de votre couronne avec leurs techniques bien à eux. Bonne ambiance assurée.
Réservation impérative 20 places maximum.   .

25 Route du Mesnil Montérolier 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 35 83 62  lejardindumesnil@gmail.com

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English : Atelier couronnes

L’événement Atelier couronnes Montérolier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Bray Eawy

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