Atelier couronnes Montérolier
Atelier couronnes Montérolier samedi 14 novembre 2026.
Montérolier
Atelier couronnes
25 Route du Mesnil Montérolier Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Philippe et Catherine, Thierry et Martin, vous accueilleront le 14 novembre pour un atelier fabrication de couronnes nature . Accueil à 10h autour d’un café convivial suivi d’une ballade accompagnée dans le Parc afin de récolter tout ce qui vous sera nécessaire à la confection de votre œuvre d’art avec laquelle vous repartirez. A midi, Catherine vous proposera un déjeuner d’automne. Puis Thierry Hay et Martin Lebel vous guideront dans l’élaboration de votre couronne avec leurs techniques bien à eux. Bonne ambiance assurée.
Réservation impérative 20 places maximum. .
25 Route du Mesnil Montérolier 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 35 83 62 lejardindumesnil@gmail.com
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English : Atelier couronnes
L’événement Atelier couronnes Montérolier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Bray Eawy
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