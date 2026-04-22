Montérolier

Atelier couronnes

25 Route du Mesnil Montérolier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Philippe et Catherine, Thierry et Martin, vous accueilleront le 14 novembre pour un atelier fabrication de couronnes nature . Accueil à 10h autour d’un café convivial suivi d’une ballade accompagnée dans le Parc afin de récolter tout ce qui vous sera nécessaire à la confection de votre œuvre d’art avec laquelle vous repartirez. A midi, Catherine vous proposera un déjeuner d’automne. Puis Thierry Hay et Martin Lebel vous guideront dans l’élaboration de votre couronne avec leurs techniques bien à eux. Bonne ambiance assurée.

Réservation impérative 20 places maximum. .

25 Route du Mesnil Montérolier 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 35 83 62 lejardindumesnil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier couronnes

L’événement Atelier couronnes Montérolier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Bray Eawy