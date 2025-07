Atelier Couture à la carte Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Couture à la carte Calice & Mandibule Le Havre mercredi 9 juillet 2025.

Atelier Couture à la carte

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 18:30:00

fin : 2025-07-09 20:30:00

Date(s) :

2025-07-09

Les projets sont libres, mais nous sommes là pour vous guider pas à pas !

Nous déterminons ensemble ce qui est réalisable en fonction de votre niveau de pratique et de vos envies.

Durée 2h

Sur inscription

Matériel non fourni sauf pour les débutants réalisant leur première pochette.

Si vous êtes déjà équipé.e, merci d’apporter votre propre nécessaire de couture (craie, feutre de marquage, ciseaux de coupe, fils, tissus). Machines à coudre et surjeteuses disponibles sur place

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Atelier Couture à la carte

Projects are free, but we’re here to guide you step by step!

We’ll work with you to determine what’s feasible, based on your level of experience and your desires.

Duration: 2 hours

Registration required

Materials not provided, except for beginners making their first pouch.

If you are already equipped, please bring your own sewing kit (chalk, marking felt, cutting scissors, thread, fabric). Sewing machines and sergers available on site

German :

Die Projekte sind frei, aber wir sind da, um Sie Schritt für Schritt zu führen!

Wir legen gemeinsam fest, was je nach Ihrem Praxisniveau und Ihren Wünschen realisierbar ist.

Dauer: 2 Std

Nach vorheriger Anmeldung

Material wird nicht bereitgestellt, außer für Anfänger, die ihre erste Clutch herstellen.

Wenn Sie bereits ausgestattet sind, bringen Sie bitte Ihre eigenen Nähutensilien mit (Kreide, Markierstift, Schere, Garn, Stoffe). Nähmaschinen und Overlock-Maschinen stehen vor Ort zur Verfügung

Italiano :

I progetti sono gratuiti, ma siamo qui per guidarvi passo dopo passo!

Insieme valuteremo ciò che è fattibile, in base al vostro livello di esperienza e ai vostri desideri.

Durata: 2 ore

Iscrizione obbligatoria

I materiali non sono forniti, tranne che per i principianti che realizzano il loro primo astuccio.

Se siete già attrezzati, siete pregati di portare il vostro kit da cucito (gesso, pennarello, forbici da taglio, filo, tessuto). Macchine da cucire e serigrafie disponibili in loco

Espanol :

Los proyectos son gratuitos, pero estamos aquí para guiarte paso a paso

Juntos estudiaremos qué es factible, en función de tu nivel de experiencia y tus deseos.

Duración: 2 horas

Inscripción obligatoria

Materiales no incluidos, excepto para los principiantes que hagan su primera bolsa.

Si ya está equipado, traiga su propio kit de costura (tiza, rotulador, tijeras de corte, hilo, tela). Máquinas de coser y sergers disponibles in situ

L’événement Atelier Couture à la carte Le Havre a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie