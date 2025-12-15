Atelier Couture à la carte Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Couture à la carte

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

Les projets sont libres et nous sommes là pour vous guider pas à pas !

Nous déterminons ensemble ce qui est réalisable en fonction de votre niveau de pratique et de vos envies.

Durée 2h

Sur inscription

Matériel non fourni sauf pour les débutants réalisant leur première pochette.

Si vous êtes déjà équipé.e, merci d’apporter votre propre nécessaire de couture (craie, feutre de marquage, ciseaux de coupe, fils, tissus). Machines à coudre et surjeteuses disponibles sur place .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

