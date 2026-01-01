Atelier couture Espace de la Gare Argelès-Gazost
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-30 14:00:00
fin : 2026-01-30 16:00:00
2026-01-30
Tous les vendredis. Échange de savoir-faire à la Gare pour partager cette passion commune. Apprentissage et réalisation de petites pièces.
Gratuit et ouvert à tous. Inscription par téléphone.
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22
English :
Every Friday. Exchange skills at La Gare to share this common passion. Learn and make small pieces.
Free and open to all. Registration by phone.
L’événement Atelier couture Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-09 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65