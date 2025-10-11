Atelier couture Recyclerie Arinthod

Atelier couture Recyclerie Arinthod samedi 11 octobre 2025.

Atelier couture

Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-10

Atelier couture pour le quotidien à la recyclerie d’Arinthod de 9h00 à 12h00.

Envie de s’initier, d’apprendre quelques techniques ou de se remettre à la couture ? Cet atelier est fait pour vous !

Vous pourrez vous essayer à la machine à coudre avec des patrons très simples, avec des tissus de seconde main et le tout dans une ambiance conviviale ! ​

Entrées et sorties libres. .

Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 79 92 43 recyclerie@adapemont.fr

English : Atelier couture

German : Atelier couture

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier couture Arinthod a été mis à jour le 2025-09-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE