Atelier couture Recyclerie Arinthod
Atelier couture Recyclerie Arinthod samedi 11 octobre 2025.
Atelier couture
Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-10-11 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-10
Atelier couture pour le quotidien à la recyclerie d’Arinthod de 9h00 à 12h00.
Envie de s’initier, d’apprendre quelques techniques ou de se remettre à la couture ? Cet atelier est fait pour vous !
Vous pourrez vous essayer à la machine à coudre avec des patrons très simples, avec des tissus de seconde main et le tout dans une ambiance conviviale !
Entrées et sorties libres. .
Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 79 92 43 recyclerie@adapemont.fr
