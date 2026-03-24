Atelier couture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac
Atelier couture au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac dimanche 12 avril 2026.
Atelier couture au 3ème Lieu
Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Viens boire un café et/ou t’essayer à la couture
Viens boire un café et/ou t’essayer à la couture. Tous les niveaux, tous les âges. Fabrication de bouillotte sèche et presse papier.
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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13
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English :
Come and have a coffee and/or try your hand at sewing
L’événement Atelier couture au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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