Atelier couture au Cha’telier Trousse zippée doublée Rue de Genève Saint-Laurent-en-Grandvaux

Rue de Genève Le Cha’telier mercerie Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

2025-12-03

Face au succès de l’atelier, j’ajoute une nouvelle session !

On réalise ensemble une trousse rectangulaire avec zip, puis vous repartez avec de quoi refaire la même à la maison ! .

