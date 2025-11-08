Atelier couture au Repair Café Pontois Pont-Salomon

Atelier couture au Repair Café Pontois

Buvette du stade Pont-Salomon Haute-Loire

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Lors de la permanence du Repair Café Pontois, en plus des réparations, un atelier couture est organisé.

Stop aux emballages papier pour les cadeaux de Noël, confectionnez ou achetez votre emballage en tissu réutilisable !

Buvette du stade Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes repaircafepontois@gmail.com

English :

In addition to repairs, the Repair Café Pontois also organizes a sewing workshop.

Stop using paper wrapping for Christmas presents, make or buy your own reusable fabric wrapping!

German :

Während der Sprechstunde des Repair Café Pontois wird neben den Reparaturen auch ein Nähworkshop organisiert.

Schluss mit Papierverpackungen für Weihnachtsgeschenke, fertigen oder kaufen Sie Ihre eigene wiederverwendbare Stoffverpackung!

Italiano :

Oltre alle riparazioni, il Repair Café Pontois organizza anche un laboratorio di cucito.

Smettete di usare la carta per i regali di Natale: realizzate o acquistate la vostra confezione in tessuto riutilizzabile!

Espanol :

Además de reparaciones, el Repair Café Pontois también organiza un taller de costura.

Deja de usar papel para envolver los regalos de Navidad: ¡haz o compra tu propio envoltorio de tela reutilizable!

