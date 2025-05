Atelier couture au tiers-lieu Amassa – LOURDES Lourdes, 17 mai 2025 14:00, Lourdes.

Atelier couture

Samedi 17 mai de 14h à 17h au tiers-lieu Amassa

Sur participation libre à partir de 3 €.

Renseignements au 06 46 38 89 96.

English :

Sewing workshop

Saturday May 17, 2pm to 5pm at the Amassa workshop

Free participation from 3? upwards.

Information on 06 46 38 89 96.

German :

Workshop zum Thema Nähen

Samstag, 17. Mai von 14 bis 17 Uhr im Drittort Amassa

Bei freier Teilnahme ab 3 ?

Informationen unter 06 46 38 89 96.

Italiano :

Laboratorio di cucito

Sabato 17 maggio dalle 14.00 alle 17.00 presso il centro Amassa

Partecipazione gratuita dai 3 anni in su.

Informazioni al numero 06 46 38 89 96.

Espanol :

Taller de costura

Sábado 17 de mayo de 14:00 a 17:00 en el centro de Amassa

Participación libre a partir de 3 años y medio.

Información en el 06 46 38 89 96.

