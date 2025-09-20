Atelier couture au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes

Atelier couture dès 12 ans.

Samedi 5 juillet de 14h à 17h au tiers-lieu Amassa

Sur participation à partir de 3 €.

Découverte des bases de la couture.

Renseignements auprès de Noémie au 06 46 38 89 96.

English :

Sewing workshop from age 12.

Saturday, July 5, 2pm to 5pm at the Amassa centre

Participation from 3? upwards.

Discover the basics of sewing.

Information from Noémie on 06 46 38 89 96.

German :

Nähworkshop ab 12 Jahren.

Samstag, 5. Juli von 14 bis 17 Uhr im Drittort Amassa

Auf Teilnahme ab 3 ?

Entdeckung der Grundlagen des Nähens.

Informationen bei Noémie unter 06 46 38 89 96.

Italiano :

Laboratorio di cucito dall’età di 12 anni.

Sabato 5 luglio dalle 14.00 alle 17.00 presso il centro Amassa

Con una partecipazione minima di 3?

Scoprite le basi del cucito.

Informazioni presso Noémie allo 06 46 38 89 96.

Espanol :

Taller de costura a partir de los 12 años.

Sábado 5 de julio de 14:00 a 17:00 en el centro de Amassa

Con una participación mínima de 3?

Descubre los fundamentos de la costura.

Para más información, llame a Noémie al 06 46 38 89 96.

