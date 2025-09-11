Atelier couture avec Aline Thoras

Atelier couture avec Aline Thoras jeudi 11 septembre 2025.

Atelier couture avec Aline

Le bourg Thoras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 14:00:00

fin : 2025-09-11 16:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Coudre des articles (dessous de plat, housse tablette, housse téléphone, etc.) en feutre.

.

Le bourg Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Sew felt items (trivet, tablet cover, phone cover, etc.).

German :

Nähen von Artikeln (Untersetzer, Tablet-Hülle, Telefon-Hülle usw.) aus Filz.

Italiano :

Cucire oggetti in feltro (sottopentole, copri tablet, copri telefono, ecc.).

Espanol :

Cose objetos de fieltro (salvamanteles, fundas para tabletas, fundas para teléfonos, etc.).

L’événement Atelier couture avec Aline Thoras a été mis à jour le 2025-08-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier