Atelier couture avec Aline Thoras
Atelier couture avec Aline Thoras jeudi 11 septembre 2025.
Atelier couture avec Aline
Le bourg Thoras Haute-Loire
Début : 2025-09-11 14:00:00
fin : 2025-09-11 16:00:00
2025-09-11
Coudre des articles (dessous de plat, housse tablette, housse téléphone, etc.) en feutre.
Le bourg Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Sew felt items (trivet, tablet cover, phone cover, etc.).
German :
Nähen von Artikeln (Untersetzer, Tablet-Hülle, Telefon-Hülle usw.) aus Filz.
Italiano :
Cucire oggetti in feltro (sottopentole, copri tablet, copri telefono, ecc.).
Espanol :
Cose objetos de fieltro (salvamanteles, fundas para tabletas, fundas para teléfonos, etc.).
