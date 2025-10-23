Atelier couture avec Laurilou Création Librairie Chantepages Tulle

Atelier couture avec Laurilou Création

Librairie Chantepages 26 Avenue du Général de Gaulle Tulle Corrèze

2025-10-23

Création sur le thème des Petits montres Dès 7 ans 15 €/participant (matériel fourni) .

Librairie Chantepages 26 Avenue du Général de Gaulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepages.fr

