Atelier couture avec le GDAR Val-de-Livenne

Atelier couture avec le GDAR Val-de-Livenne mardi 20 janvier 2026.

78 Allée des Vignes, Marcillac Val-de-Livenne Gironde

Tarif : – –

2026-01-20

Vous avez envie de créer vos propres vêtements, mais vous avez besoin d’être aidé(e) ?
L’atelier de couture Petites Mains est là pour vous épauler dans votre projet.   .

78 Allée des Vignes, Marcillac Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 70 61  gdar.estuaire@gmail.com

