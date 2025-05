Atelier Couture avec Sacrée Patronne – Fécamp, 14 juin 2025 10:00, Fécamp.

Seine-Maritime

Atelier Couture avec Sacrée Patronne 18 rue Bailly Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 13:00:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-07-06

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Sous le ciel normand, Sacré Patronne vous accueille pour un atelier couture personnalisé.

Dans une ambiance chaleureuse, l’atelier prend place en plein air, invitant la créativité à s’exprimer au contact de la nature. Vous apprenez à confectionner des pièces uniques tout en profitant de la douceur de l’environnement.

Un moment d’apprentissage où l’atelier devient un lieu de partage et de convivialité, dans une atmosphère aussi inspirante que stimulante.

Conditions de l’évènement

– Atelier réservé aux adultes

– Réservation obligatoire

– Rendez-vous à 10h au 18 Rue Bailly à Fécamp

– Durée 3h

– Le tarif comprend tout le matériel nécessaire.

– En cas de mauvaise météo, le rendez-vous pourra tout de même se dérouler à l’atelier.

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

18 rue Bailly

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : Atelier Couture avec Sacrée Patronne

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Under the Normandy sky, Sacré Patronne welcomes you for a personalized sewing workshop.

In a warm atmosphere, the workshop takes place outdoors, inviting creativity to express itself in contact with nature. You’ll learn to make unique pieces while enjoying the gentle surroundings.

A learning moment where the workshop becomes a place of sharing and conviviality, in an atmosphere as inspiring as it is stimulating.

Event conditions

– Workshop for adults only

– Reservations required

– Meet at 10 am at 18 Rue Bailly, Fécamp

– Duration: 3 hours

– Price includes all necessary materials.

– In case of bad weather, the meeting can still take place at the workshop.

Would you like to reserve this workshop? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

Unter dem Himmel der Normandie empfängt Sie Sacré Patronne zu einem persönlichen Nähatelier.

In einer herzlichen Atmosphäre findet das Atelier unter freiem Himmel statt und lädt die Kreativität ein, sich im Kontakt mit der Natur auszudrücken. Sie lernen, einzigartige Stücke herzustellen, während Sie die sanfte Umgebung genießen.

Das Atelier wird zu einem Ort des Austauschs und der Geselligkeit, in einer inspirierenden und anregenden Atmosphäre.

Veranstaltungsbedingungen

– Workshop nur für Erwachsene

– Eine Reservierung ist erforderlich

– Treffpunkt: 10 Uhr in der 18 Rue Bailly in Fécamp

– Dauer: 3 Std

– Der Preis beinhaltet alle benötigten Materialien.

– Bei schlechtem Wetter kann der Termin trotzdem im Atelier stattfinden.

Möchten Sie das Atelier privatisieren? Senden Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Sotto il cielo della Normandia, il Sacro Cuore vi accoglie per un laboratorio di cucito personalizzato.

In una calda atmosfera, il laboratorio si svolge all’aperto, invitando la creatività a esprimersi a contatto con la natura. Potrete imparare a realizzare pezzi unici godendo della dolcezza dell’ambiente circostante.

Un’esperienza di apprendimento in cui il laboratorio diventa un luogo di condivisione e convivialità, in un’atmosfera tanto stimolante quanto ispirante.

Condizioni dell’evento

– Laboratorio per soli adulti

– Prenotazione obbligatoria

– Appuntamento alle 10:00 al 18 di Rue Bailly, Fécamp

– Durata: 3 ore

– Il prezzo include tutto il materiale necessario.

– In caso di maltempo, l’incontro può comunque svolgersi presso il laboratorio.

Volete prenotare questo workshop? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Bajo el cielo de Normandía, Sacré Patronne le da la bienvenida a un taller de costura personalizado.

En un ambiente cálido, el taller se desarrolla al aire libre, invitando a la creatividad a expresarse en contacto con la naturaleza. Podrá aprender a confeccionar piezas únicas mientras disfruta del apacible entorno.

Una experiencia de aprendizaje en la que el taller se convierte en un lugar para compartir y convivir, en un ambiente tan inspirador como estimulante.

Condiciones del evento

– Taller sólo para adultos

– Reserva obligatoria

– Cita a las 10h en 18 Rue Bailly, Fécamp

– Duración: 3 horas

– El precio incluye todo el material necesario.

– En caso de mal tiempo, el encuentro puede tener lugar en el taller.

¿Quieres reservar este taller? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

L’événement Atelier Couture avec Sacrée Patronne Fécamp a été mis à jour le 2025-05-20 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp