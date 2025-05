Atelier Couture avec Sandrine – Manufactory Le Havre, 20 mai 2025 14:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Couture avec Sandrine Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-20 14:00:00

fin : 2025-05-20 17:00:00

2025-05-20

Envie de créer, customiser ou simplement apprendre les bases de la couture ? Rejoignez Sandrine pour un moment convivial et créatif ! Que vous soyez débutant·e ou déjà à l’aise avec une machine à coudre, chacun·e avance à son rythme dans une ambiance bienveillante.

Pour les adultes Durée 3h

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Atelier Couture avec Sandrine

Want to create, customize or simply learn the basics of sewing? Join Sandrine for a friendly, creative session! Whether you’re a beginner or already at ease with a sewing machine, everyone progresses at their own pace in a friendly atmosphere.

For adults Duration: 3h

Reservations essential, number of places limited

German :

Möchten Sie etwas kreieren, anpassen oder einfach nur die Grundlagen des Nähens erlernen? Treffen Sie sich mit Sandrine zu einer geselligen und kreativen Stunde! Ob Sie Anfänger/in sind oder bereits mit einer Nähmaschine umgehen können, jede/r kommt in ihrem/seinem eigenen Tempo und in einer wohlwollenden Atmosphäre voran.

Für Erwachsene Dauer: 3 Stunden

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Volete creare, personalizzare o semplicemente imparare le basi del cucito? Unitevi a Sandrine per un corso divertente e creativo! Che siate principianti o già a vostro agio con la macchina da cucire, ognuno progredirà al proprio ritmo in un’atmosfera amichevole.

Per adulti Durata: 3 ore

Prenotazione obbligatoria, numero di posti limitato

Espanol :

¿Quieres crear, personalizar o simplemente aprender los fundamentos de la costura? Únete a Sandrine en una clase divertida y creativa Tanto si eres principiante como si ya te manejas con soltura con la máquina de coser, cada uno avanzará a su ritmo en un ambiente agradable.

Para adultos Duración: 3 horas

Imprescindible reservar, número de plazas limitado

