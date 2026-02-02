Atelier couture

Maison Xankhet Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Elkarbidea et Les Couturières du Cœur vous invitent à Barcus.

L’atelier aura lieu au local des couturières. Au programme réalisation d’une pochette à bandoulière doublée avec la pose d’une fermeture à glissière et des coutures invisibles. Les places sont limitées, merci de vous inscrire. .

Maison Xankhet Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Barcus a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Pays Basque