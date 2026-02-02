Atelier couture Barcus
Atelier couture Barcus mercredi 11 février 2026.
Atelier couture
Maison Xankhet Barcus Pyrénées-Atlantiques
Elkarbidea et Les Couturières du Cœur vous invitent à Barcus.
L’atelier aura lieu au local des couturières. Au programme réalisation d’une pochette à bandoulière doublée avec la pose d’une fermeture à glissière et des coutures invisibles. Les places sont limitées, merci de vous inscrire. .
Maison Xankhet Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86
