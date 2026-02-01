Atelier couture bouillotte L’Atelier de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy

Atelier couture bouillotte

L’Atelier de la Petite Roche 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Le temps d’un atelier venez découvrir la couture. Réalisez votre propre bouillotte, un atelier afin de prendre du temps pour se faire plaisir !

L’Atelier de la Petite Roche 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 40 00 43 damezsazsa@gmail.com

English :

Come and discover sewing during a workshop. Make your own hot water bottle, a workshop to take time out for yourself!

