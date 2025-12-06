Atelier couture boules et sapins de Noël en tissu Ouarville

Atelier couture boules et sapins de Noël en tissu

4B Rue de la République Ouarville Eure-et-Loir

Début : 2025-12-06 14:00:00

Atelier couture pour créer des boules de Noël et des sapins en tissu, réservé aux participants à partir de 14 ans.

La bibliothèque de Ouarville propose un atelier couture placé sous le signe de Noël pour les ados et adultes à partir de 14 ans. Guidés pas à pas, les participants réaliseront des boules de Noël et de petits sapins en tissu, parfaits pour décorer la maison ou pour offrir en cadeau. C’est l’occasion de découvrir ou de pratiquer la couture dans une ambiance conviviale, tout en préparant les fêtes avec des créations faites main. L’atelier a lieu le samedi 6 décembre 2025 à 14h à la bibliothèque. Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable auprès de la bibliothèque. .

4B Rue de la République Ouarville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 22 16 40 bibliotheque@ouarville.fr

Sewing workshop to create fabric Christmas ornaments and trees, for participants aged 14 and over.

