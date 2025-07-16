Atelier Couture Bourges
Atelier Couture
29 Avenue du 11 Novembre 1918 Bourges
2025-08-20 14:00:00
2025-08-20 16:00:00
2025-08-20
Venez vous initier à la couture !
Lors de cet atelier couture, venez (re)découvrir votre machine à coudre et bénéficiez de conseils personnalisés pour avancer dans vos projets.
Que vous ayez une idée précise en tête ou simplement l’envie d’apprendre à coudre, cet atelier s’adapte à tous les niveaux et toutes les envies.
N’hésitez pas à apporter votre propre machine si vous en possédez une ! .
+33 7 64 80 29 07
English :
Come and learn how to sew!
German :
Kommen Sie und lernen Sie das Nähen!
Italiano :
Venite a provare a cucire!
Espanol :
¡Ven a probar a coser!
