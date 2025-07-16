Atelier Couture Bourges

Venez vous initier à la couture !

Lors de cet atelier couture, venez (re)découvrir votre machine à coudre et bénéficiez de conseils personnalisés pour avancer dans vos projets.

Que vous ayez une idée précise en tête ou simplement l’envie d’apprendre à coudre, cet atelier s’adapte à tous les niveaux et toutes les envies.

N’hésitez pas à apporter votre propre machine si vous en possédez une ! .

29 Avenue du 11 Novembre 1918 Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 64 80 29 07

English :

Come and learn how to sew!

German :

Kommen Sie und lernen Sie das Nähen!

Italiano :

Venite a provare a cucire!

Espanol :

¡Ven a probar a coser!

