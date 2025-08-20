Atelier Couture Bourges

Atelier Couture Bourges mercredi 20 août 2025.

Atelier Couture

27 Avenue du 11 Novembre 1918 Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

Date(s) :

2025-08-20

Découvrez ou redécouvrez la couture !

Accompagné par une bénévole, vous apprendrez à utiliser une machine à coudre afin de réaliser vos différents projets. Si vous n’avez pas d’idées, plusieurs proposition pourront vous être faite. L’atelier est accessible aux adutles mais aussi aux enfants. Inscription pas SMS, en envoyant « couture ». .

27 Avenue du 11 Novembre 1918 Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 64 80 29 07

English :

Discover or rediscover sewing!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Nähen!

Italiano :

Scoprite o riscoprite il cucito!

Espanol :

Descubra o redescubra la costura

