Atelier couture by Denise La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre
Atelier couture by Denise La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre mardi 28 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 14:00 – 17:00
Gratuit : oui sur inscription obligatoire Gratuit, sur inscription obligatoire : ressourcerie@letransistore.org Adulte, Senior
Venez participer à une après-midi en compagnie de Denise pour coudre une jupe trapèze !
La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240
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