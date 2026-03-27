Atelier couture by Denise La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 14:00 – 17:00

Gratuit : oui sur inscription obligatoire Gratuit, sur inscription obligatoire : ressourcerie@letransistore.org Adulte, Senior

Venez participer à une après-midi en compagnie de Denise pour coudre une jupe trapèze !

La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240



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