Atelier couture Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) Paris

Recoudre un trou, ajuster un ourlet, remplacer un bouton, raccourcir des manches ou une longueur, réparer une déchirure… Venez avec vos vêtements préférés – pantalons, robes, jupes, pulls, T-shirts ou chemises – et apprenez à les réparer à la main ou à la machine, guidé·es par notre équipe.

Un atelier créatif, accessible à tous, pour apprendre des techniques simples de couture et repartir avec un vêtement personnalisé, plein de style et d’histoire. Atelier dès 12ans , gratuit grâce au soutien de la CAF, du SYCTOM de la ville de Paris et de la mairie du 19eme arrondissement.

Rejoignez-nous pour un moment de partage, de créativité et de mode durable lors de notre atelier couture.

Le samedi 29 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Inscription recomandée via notre site.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T14:00:00+02:00_2025-11-29T17:00:00+02:00

Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) 1 Pl. des Fêtes 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/617046-x-nos-ateliers-couture-et-reparation?header=%2Fpage%2F3539571-nos-ateliers-couture-et-reparation +33769129216 tendanceparis19@gmail.com