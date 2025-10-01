Atelier couture Cabourg

Atelier couture Cabourg mercredi 1 octobre 2025.

Atelier couture

14 Rue du Pont de Pierre Cabourg Calvados

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

2025-10-01 2025-10-15 2025-11-05 2025-11-19

Cet atelier convivial, organisé par le Secours Catholique de Cabourg vous permet d’être accompagné dans votre apprentissage de la couture !

Dès 12 ans, mineurs accompagnés. .

14 Rue du Pont de Pierre Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 89 38 50 56

English : Atelier couture

This friendly workshop, organized by Secours Catholique de Cabourg, gives you the chance to learn how to sew!

From age 12, accompanied minors.

German : Atelier couture

Dieser gesellige Workshop, der von der Secours Catholique de Cabourg organisiert wird, bietet Ihnen die Möglichkeit, beim Erlernen des Nähens begleitet zu werden!

Italiano :

Questo laboratorio amichevole, organizzato dal Secours Catholique de Cabourg, vi offre la possibilità di imparare a cucire!

Espanol :

Este simpático taller, organizado por el Secours Catholique de Cabourg, le ofrece la oportunidad de aprender a coser

