Atelier couture Cabourg
Atelier couture Cabourg mercredi 1 octobre 2025.
Atelier couture
14 Rue du Pont de Pierre Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
Date(s) :
2025-10-01 2025-10-15 2025-11-05 2025-11-19
Cet atelier convivial, organisé par le Secours Catholique de Cabourg vous permet d’être accompagné dans votre apprentissage de la couture !
Cet atelier convivial, organisé par le Secours Catholique de Cabourg vous permet d’être accompagné dans votre apprentissage de la couture !
Dès 12 ans, mineurs accompagnés. .
14 Rue du Pont de Pierre Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 89 38 50 56
English : Atelier couture
This friendly workshop, organized by Secours Catholique de Cabourg, gives you the chance to learn how to sew!
From age 12, accompanied minors.
German : Atelier couture
Dieser gesellige Workshop, der von der Secours Catholique de Cabourg organisiert wird, bietet Ihnen die Möglichkeit, beim Erlernen des Nähens begleitet zu werden!
Italiano :
Questo laboratorio amichevole, organizzato dal Secours Catholique de Cabourg, vi offre la possibilità di imparare a cucire!
Espanol :
Este simpático taller, organizado por el Secours Catholique de Cabourg, le ofrece la oportunidad de aprender a coser
L’événement Atelier couture Cabourg a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Cabourg