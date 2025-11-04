Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier couture

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

Envie de vous initier à la couture ou de perfectionner vos techniques ?

Rejoignez-nous à l’atelier couture de l’AIEC ! Ambiance conviviale et conseils avisés garantis. .

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48

