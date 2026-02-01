Atelier Couture CAPLA Paris
Atelier Couture CAPLA Paris samedi 28 février 2026.
Un atelier créatif, accessible à tous, pour apprendre des techniques simples de couture et repartir avec une chemise personnalisée, pleine de style et d’histoire.
Matériel fourni – viens surtout avec des vêtements à réparer ou remettre au goût du jour!
✍️ Inscription recommandée
♻️ Rejoignez-nous pour un moment de partage, de créativité et de mode durable !
Samedi 28 février – 14h – 17h
CAPLA, 1 Place des Fêtes, Paris 19e
Tout public, dès 12 ans
Avec le soutien de la CAF, du SYCTOM et de la Ville de Paris.
Recoudre un trou, ajuster un ourlet, remplacer un bouton, raccourcir des manches ou une longueur, réparer une déchirure… Venez avec vos vêtements préférés – pantalons, robes, jupes, pulls, T-shirts ou chemises – et apprenez à les réparer à la main ou à la machine, guidé·es par notre équipe.
Le samedi 28 février 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
CAPLA 1, place des Fêtes 75019 Paris
https://www.tendance19.fr/collect/description/617046-x-nos-ateliers-couture-et-reparation?header=%2Fpage%2F3539571-nos-ateliers-couture-et-reparation +33769129216 tendanceparis19@gmail.com
