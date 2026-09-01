Atelier : Couture caritative – Octobre Rose Maison des associations Beaumont-lès-Valence
samedi 26 septembre 2026 · Maison des associations · Beaumont-lès-Valence
Informations pratiques
Beaumont-lès-Valence
Atelier : Couture caritative – Octobre Rose
Maison des associations 1 rue Odette Malossane Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre d’Octobre Rose, une journée de couture caritative est organisée à Beaumont-lès-Valence
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Maison des associations 1 rue Odette Malossane Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 97 06 31 associationfamilialebm26@gmail.com
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English :
As part of Pink October, a charity sewing day is being organized in Beaumont-lès-Valence
L’événement Atelier : Couture caritative – Octobre Rose Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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