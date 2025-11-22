Atelier couture Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Atelier couture
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Transformez un canevas en sac à bandoulière avec Isabelle. Vous pourrez utiliser les machines à coudre de la Dynamo si vous n’êtes pas encore équipé(e). Jauge 6 pers. max. Sur inscription
Come and join us with your textile work of the moment and share a tchat with us ! Initiation into wool spinning possible. All skill levels welcome. Registration required. .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
