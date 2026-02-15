Atelier couture Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Atelier couture

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez apprendre les bases de la couture machine (ourlets de pantalon … ).

Atelier animé par Marie-Isabelle Lécot. .

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier couture Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-02-13 par Creuse Confluence Tourisme