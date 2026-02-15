Atelier couture Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Atelier couture Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 28 mars 2026.
Atelier couture
Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-28
Venez apprendre les bases de la couture machine (ourlets de pantalon … ).
Atelier animé par Marie-Isabelle Lécot. .
Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
