Atelier couture Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Atelier couture Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 28 mars 2026.

Atelier couture

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Date :
Début : 2026-03-28
Début : 2026-03-28
Venez apprendre les bases de la couture machine (ourlets de pantalon … ).
Atelier animé par Marie-Isabelle Lécot.   .

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47  lesateliers.ladynamo@gmail.com

