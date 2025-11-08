Atelier couture Médiathèque Au Bonheur des Mots Chauvé

Atelier couture Médiathèque Au Bonheur des Mots Chauvé samedi 8 novembre 2025.

Atelier couture

Médiathèque Au Bonheur des Mots Allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 12:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Passionné(e) de couture vous êtes en recherche d’idées et de techniques pour fabriquer et confectionner de nouvelles créations originales ?

Rendez-vous à la médiathèque de Chauvé pour tout connaître sur la fabrication d’un sac banane

Pratique

animation réservée aux adultes

gratuit sur réservation auprès de la médiathèque

matériel non fourni, la liste sera communiquée à l’inscription

proposé à un public initié

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Médiathèque Au Bonheur des Mots Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr

English :

Are you passionate about sewing? Are you looking for ideas and techniques to make new and original creations?

Visit the Chauvé media library to learn all about how to make a fanny pack

German :

Sie sind leidenschaftliche/r Näher/in und suchen nach Ideen und Techniken, um neue, originelle Kreationen herzustellen und zu fertigen?

In der Mediathek von Chauvé erfahren Sie alles über die Herstellung einer Gürteltasche

Italiano :

Avete la passione per il cucito e siete alla ricerca di idee e tecniche per realizzare creazioni nuove e originali?

Visitate la biblioteca multimediale di Chauvé per scoprire come realizzare un marsupio

Espanol :

¿Le apasiona coser y busca ideas y técnicas para realizar creaciones nuevas y originales?

Visita la biblioteca multimedia Chauvé para descubrirlo todo sobre cómo hacer una riñonera

L’événement Atelier couture Chauvé a été mis à jour le 2025-10-22 par I_OT Pornic