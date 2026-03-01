Atelier Couture, Chez Loulou et Loulette Clécy

Atelier Couture, Chez Loulou et Loulette

34 Rue de la Poste Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 15:30:00

fin : 2026-03-20 17:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Chez Loulou et Loulette, découverte de la machine à coudre. Le vendredi 20 mars de 15h30 à 17 h 30, inscription au 06 74 86 67 47. 25€ par personne

34 Rue de la Poste Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 74 86 67 75

English : Atelier Couture, Chez Loulou et Loulette

Discover the sewing machine at Loulou et Loulette. Friday 20 March from 3.30pm to 5.30pm, registration on 06 74 86 67 47. 25€ per person

