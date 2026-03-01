Atelier Couture, Chez Loulou et Loulette Clécy
Atelier Couture, Chez Loulou et Loulette Clécy vendredi 20 mars 2026.
Atelier Couture, Chez Loulou et Loulette
34 Rue de la Poste Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : vendredi 20 mars 2026
Début : 2026-03-20 15:30:00
fin : 2026-03-20 17:30:00
Date(s) :
2026-03-20
Chez Loulou et Loulette, découverte de la machine à coudre. Le vendredi 20 mars de 15h30 à 17 h 30, inscription au 06 74 86 67 47. 25€ par personne
34 Rue de la Poste Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 74 86 67 75
English : Atelier Couture, Chez Loulou et Loulette
Discover the sewing machine at Loulou et Loulette. Friday 20 March from 3.30pm to 5.30pm, registration on 06 74 86 67 47. 25€ per person
