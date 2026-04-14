Atelier Couture chouchou – Débutant·e, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux

Atelier Couture chouchou – Débutant·e 15 avril et 6 mai Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde

inscription via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

Clémentine est la créatrice d’Atelier Mandapunk et réalise des créations funs et colorées depuis 2018 à Bordeaux. Elle te propose de venir apprendre ou réapprendre les bases de la couture à la machine et réaliser ton chouchou personnalisé !

Tout le matériel est fourni (machines et tissus) et un café ou thé vous sera offert pendant le cours. :)

Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/evenements/couture-chouchou »}]

Viens coudre ton chouchou personnalisé avec Clémentine d’Atelier Mandapunk, dans une ambiance chaleureuse et conviviale dans la super boutique des Yvette, au coeur du quartier Nansouty :) couture cours de couture