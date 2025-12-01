Atelier Couture Condé-sur-Vire

Atelier Couture

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités pendant les vacances scolaires.

Rendez-vous le 16 décembre prochain à Condé-sur-Vire pour un atelier de couture.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 07 44 96 76 43.

Ces activités ne sont pas réservées aux personnes habitant la commune (tout le monde peut participer). .

+33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr

