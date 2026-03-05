Atelier couture Cosnac

Atelier couture

Espace Teyssandier Cosnac Corrèze

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Venez créer un panier de Pâques en toute convivialité ! Atelier animé par Julie Berioux, couturière à Cosnac.

De 14h à 16h à l’Espace Teyssandier.

Tarifs pour Cosnacois et Chapellois 10€, tarifs personnes extérieures 15€

Inscriptions obligatoires Places limitées .

Espace Teyssandier Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr

