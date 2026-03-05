Atelier couture Cosnac
Atelier couture Cosnac samedi 14 mars 2026.
Atelier couture
Espace Teyssandier Cosnac Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez créer un panier de Pâques en toute convivialité ! Atelier animé par Julie Berioux, couturière à Cosnac.
De 14h à 16h à l’Espace Teyssandier.
Tarifs pour Cosnacois et Chapellois 10€, tarifs personnes extérieures 15€
Inscriptions obligatoires Places limitées .
Espace Teyssandier Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr
English : Atelier couture
