Atelier couture Couronne de Noël

salle polyvalente Cohade Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

fournitures comprises

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Venez créer votre couronne de Noël en tissu. Sur inscription.

.

salle polyvalente Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 43 20 70

English :

Come and create your own fabric Christmas wreath. Registration required.

German :

Kommen Sie und gestalten Sie Ihren Weihnachtskranz aus Stoff. Nach Anmeldung.

Italiano :

Venite a creare la vostra ghirlanda natalizia in tessuto. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Ven a crear tu propia corona navideña de tela. Inscripción obligatoria.

L’événement Atelier couture Couronne de Noël Cohade a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne