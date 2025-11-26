Atelier couture Couronne de Noël Cohade
Atelier couture Couronne de Noël Cohade mercredi 26 novembre 2025.
Atelier couture Couronne de Noël
salle polyvalente Cohade Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
fournitures comprises
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Venez créer votre couronne de Noël en tissu. Sur inscription.
.
salle polyvalente Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 43 20 70
English :
Come and create your own fabric Christmas wreath. Registration required.
German :
Kommen Sie und gestalten Sie Ihren Weihnachtskranz aus Stoff. Nach Anmeldung.
Italiano :
Venite a creare la vostra ghirlanda natalizia in tessuto. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Ven a crear tu propia corona navideña de tela. Inscripción obligatoria.
L’événement Atelier couture Couronne de Noël Cohade a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne