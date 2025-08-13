Atelier couture « crée ta pochette 100% lin » Doudeville
Atelier couture « crée ta pochette 100% lin » Doudeville mercredi 13 août 2025.
Atelier couture « crée ta pochette 100% lin »
Rue Cacheleu Doudeville Seine-Maritime
Début : Vendredi 2025-08-13 10:00:00
fin : 2025-08-13 17:00:00
Date(s) :
2025-08-13 2025-08-21 2025-08-27
Atelier de réalisation d’une mini pochette en lin avec les Créations de Lutinettes les 13, 20 , 21, 22, 23 août et les 27, 28 et 30 août entre 10h et 17h.
Durée d’une heure au tarif de 20€, matériel fourni.
Sur inscription au 06 03 67 10 70. .
Rue Cacheleu Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 80 46
