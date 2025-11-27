Atelier couture de guirlandes Médiathèque de la Canopée Paris
Atelier couture de guirlandes Médiathèque de la Canopée Paris samedi 17 janvier 2026.
Nous allons coudre des guirlandes de fanions en tissu pour la fête d’anniversaire des 10 ans de la Canopée, et on compte sur vous !
Gratuit, sur inscription.
Pour un public débutant, initié ou expert dès 15 ans
Quel que soit votre niveau de couture, venez nous aider à préparer la décoration des 10 ans de la médiathèque !
Le samedi 28 février 2026
de 14h30 à 17h30
Le samedi 17 janvier 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee