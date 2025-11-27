Atelier couture de guirlandes Médiathèque de la Canopée Paris

Nous allons coudre des guirlandes de fanions en tissu pour la fête d’anniversaire des 10 ans de la Canopée, et on compte sur vous !

Gratuit, sur inscription.

Pour un public débutant, initié ou expert dès 15 ans

Quel que soit votre niveau de couture, venez nous aider à préparer la décoration des 10 ans de la médiathèque !

Le samedi 28 février 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-28T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T14:30:00+02:00_2026-01-17T17:30:00+02:00;2026-02-28T14:30:00+02:00_2026-02-28T17:30:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee