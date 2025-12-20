Atelier Couture de tote bag

Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Ateliers Couture de tote bag , samedi 7 février à 9h, pour apprendre et repartir avec son sac !

Organisé par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.

Inscription par tel/sms/mail 06 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com .

Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Couture de tote bag

L’événement Atelier Couture de tote bag Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-12-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX