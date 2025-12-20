Atelier Couture de tote bag, Saint-Laurent-en-Grandvaux
Atelier Couture de tote bag
Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Ateliers Couture de tote bag , samedi 7 février à 9h, pour apprendre et repartir avec son sac !
Organisé par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.
Inscription par tel/sms/mail 06 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com .
Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
