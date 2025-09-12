Atelier couture débutant Dompter Sa Machine à coudre

Boutique aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19

Vous et votre machine à coudre l’atelier qui va tout changer !

Vous avez acheté une machine à coudre pleine de promesses, mais elle prend la poussière dans un coin ? Vous êtes intimidée par ses boutons, ses fils et ses aiguilles ? Il est temps de changer la donne !

Rejoignez notre atelier Dompter sa machine à coudre et transformez cette appréhension en plaisir de créer. Nous vous guiderons pas à pas pour que votre machine devienne votre meilleure alliée créative.

Au programme de votre première soirée couture

Apprenez les bases Finis les nœuds ! Vous saurez comment enfiler le fil supérieur et faire la canette comme une pro.

Comprenez votre machine Nous décoderons ensemble les fonctions essentielles les points de couture, le réglage de la tension et le choix de la bonne aiguille.

Passez à la pratique L’apprentissage sera immédiatement mis en pratique sur un projet concret et décoratif.Vous et votre machine à coudre l’atelier qui va tout changer !

Votre premier projet Mes coussins faits main

Pour cette première session, le thème sera Mes coussins faits main . Vous apprendrez à coudre droit, à réaliser un ourlet impeccable et à assembler des pièces de tissu. Vous repartirez avec de magnifiques coussins que vous aurez confectionnés vous-même, et surtout, avec la fierté d’avoir réalisé votre premier projet de couture !

Informations pratiques

Quand ? Les ateliers Dompter sa machine à coudre ont lieu les vendredi soirs, tous les 15 jours.

Prochaine session Rendez-vous le vendredi 12 septembre à 18h.

Ce que vous devez apporter Votre machine à coudre (de préférence avec sa notice), et c’est tout ! Nous fournissons le reste des fournitures pour le projet.

Où ? Dans notre boutique, à [Adresse de la boutique].

Inscription Les places sont limitées pour un accompagnement optimal. Réservez votre place dès maintenant en boutique ou via le lien internet

N’attendez plus pour donner vie à vos idées ! Nous avons hâte de vous aider à prendre le contrôle de votre machine et à démarrer cette merveilleuse aventure de la couture. .

Boutique aux Pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 01 16 auxpepites@orange.fr

