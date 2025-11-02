Atelier couture des sapins en tissu avec Anne à la Recyclerie La recyclerie du Bazadais Bazas

Atelier couture des sapins en tissu avec Anne à la Recyclerie

La recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas Gironde

2025-12-13

Couture créative des sapins en tissu de récup’ sans être une pro de la couture. Je confectionne mes petits sapins en tissu de récup’ sans être une pro de la couture !

Tous publics, à partir de 14 ans (les mineurs doivent être accompagnés) .

La recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19

