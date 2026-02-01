[Atelier] Couture Chez Bleu Biscuit Dieppe

[Atelier] Couture

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-09 16:00:00

fin : 2026-02-16 19:00:00

2026-02-09 2026-02-16 2026-03-23

L’Atelier Brut, en partenariat avec l’association Couture en Seine, vous propose des ateliers couture “projet libre”, ouverts à tous, pour s’initier ou se perfectionner à la couture dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Le principe est simple rien n’est imposé. Vous venez avec votre projet (vêtement, accessoire, retouches…), votre matériel, et vous êtes accompagné pas à pas dans sa réalisation. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, ces ateliers sont pensés pour vous permettre d’avancer à votre rythme, d’apprendre et de gagner en autonomie.

Le concept

• Inscription préalable obligatoire

• Apportez votre machine à coudre et votre projet (patron, tissu, mercerie)

• Karine vous accompagne et vous conseille tout au long de l’atelier

• Liberté totale dans le choix du projet

• Mise à disposition gratuite d’une surjeteuse pour de belles finitions

• Thé ou café offert pendant la séance

Tarifs

• 20 € la séance de 3 heures

• + adhésion annuelle à l’association Couture en Seine 10 € .

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

English : [Atelier] Couture

