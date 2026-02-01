[Atelier] Couture Chez Bleu Biscuit Dieppe
[Atelier] Couture Chez Bleu Biscuit Dieppe lundi 9 février 2026.
[Atelier] Couture
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 16:00:00
fin : 2026-02-16 19:00:00
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-16 2026-03-23
L’Atelier Brut, en partenariat avec l’association Couture en Seine, vous propose des ateliers couture “projet libre”, ouverts à tous, pour s’initier ou se perfectionner à la couture dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Le principe est simple rien n’est imposé. Vous venez avec votre projet (vêtement, accessoire, retouches…), votre matériel, et vous êtes accompagné pas à pas dans sa réalisation. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, ces ateliers sont pensés pour vous permettre d’avancer à votre rythme, d’apprendre et de gagner en autonomie.
Le concept
• Inscription préalable obligatoire
• Apportez votre machine à coudre et votre projet (patron, tissu, mercerie)
• Karine vous accompagne et vous conseille tout au long de l’atelier
• Liberté totale dans le choix du projet
• Mise à disposition gratuite d’une surjeteuse pour de belles finitions
• Thé ou café offert pendant la séance
Tarifs
• 20 € la séance de 3 heures
• + adhésion annuelle à l’association Couture en Seine 10 € .
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Atelier] Couture
L’événement [Atelier] Couture Dieppe a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie