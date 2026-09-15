Informations pratiques

Rouen

Atelier couture d’une trousse

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-17

Venez coudre une petite trousse à votre goût avec lilipikscrap .

9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier couture d’une trousse

L’événement Atelier couture d’une trousse Rouen a été mis à jour le 2026-09-05 par Seine-Maritime Attractivité