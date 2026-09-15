AGENDA · Rouen
Atelier couture d’une trousse Rouen
mardi 15 septembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Atelier couture d’une trousse
9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-17 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-17
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9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie atelier9rouen@gmail.com
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English : Atelier couture d’une trousse
L’événement Atelier couture d’une trousse Rouen a été mis à jour le 2026-09-05 par Seine-Maritime Attractivité
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