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AGENDA · Rouen

Atelier couture d’une trousse Rouen

mardi 15 septembre 2026 · Rouen

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
9 Rue Alsace Lorraine
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Atelier couture d’une trousse

9 Rue Alsace Lorraine Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-17

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9 Rue Alsace Lorraine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie   atelier9rouen@gmail.com

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English : Atelier couture d’une trousse

L’événement Atelier couture d’une trousse Rouen a été mis à jour le 2026-09-05 par Seine-Maritime Attractivité

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