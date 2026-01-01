Atelier couture écolo avec La Croisée des Villages Salle de l’EVS Saint-Maixent-l’École

Atelier couture écolo avec La Croisée des Villages

Salle de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Les ateliers couture écolo sont des instants créatifs où les participants donnent une seconde vie à des tissus recyclés, tout en partageant leur savoir-faires dans une ambiance conviviale. Ces ateliers permettent non seulement de s’initier à une couture responsable mais aussi d’échanger des astuces durables et de tisser des liens. .

Salle de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

