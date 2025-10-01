ATELIER COUTURE EN PRÉPARATION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS Saint-André-de-Sangonis

Le groupe transition de La Sauce prépare une opération zéro déchet en novembre.

Dans ce cadre, ses membres confectionnent des sacs à vrac qui seront déposés chez les commerçants en novembre pour inciter les clients à apporter leur propre contenant.

Dans ce cadre, ses membres confectionnent des sacs à vrac qui seront déposés chez les commerçants en novembre pour inciter les clients à apporter leur propre contenant. Si le cœur vous en dit, rejoignez l’atelier avec ciseaux, épingles, règles et crayons, machine à coudre éventuellement pour un atelier convivial animé par Christiane. .

Rue des écoles Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 44 38 70 21 lasaucestandre@gmail.com

English :

La Sauce’s « transition » group is preparing a « zero waste » operation in November.

As part of this, members are making bulk bags that will be dropped off at retailers in November to encourage customers to bring their own containers.

German :

Die Übergangsgruppe von La Sauce bereitet eine Null-Abfall-Aktion im November vor.

In diesem Rahmen fertigen ihre Mitglieder Großpackungen an, die im November bei Händlern abgegeben werden sollen, um die Kunden zu ermutigen, ihre eigenen Behälter mitzubringen.

Italiano :

Il gruppo di « transizione » de La Sauce sta preparando un’operazione « rifiuti zero » per novembre.

I suoi membri stanno preparando dei sacchetti che saranno consegnati ai negozi a novembre per incoraggiare i clienti a portare i propri contenitori.

Espanol :

El grupo de « transición » de La Sauce prepara una operación de « residuos cero » en noviembre.

Sus miembros están fabricando bolsas a granel que se dejarán en las tiendas en noviembre para animar a los clientes a traer sus propios envases.

