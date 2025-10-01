ATELIER COUTURE EN PRÉPARATION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS Saint-André-de-Sangonis
ATELIER COUTURE EN PRÉPARATION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS Saint-André-de-Sangonis mercredi 1 octobre 2025.
ATELIER COUTURE EN PRÉPARATION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Rue des écoles Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Le groupe transition de La Sauce prépare une opération zéro déchet en novembre.
Dans ce cadre, ses membres confectionnent des sacs à vrac qui seront déposés chez les commerçants en novembre pour inciter les clients à apporter leur propre contenant.
Dans ce cadre, ses membres confectionnent des sacs à vrac qui seront déposés chez les commerçants en novembre pour inciter les clients à apporter leur propre contenant. Si le cœur vous en dit, rejoignez l’atelier avec ciseaux, épingles, règles et crayons, machine à coudre éventuellement pour un atelier convivial animé par Christiane. .
Rue des écoles Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 44 38 70 21 lasaucestandre@gmail.com
English :
La Sauce’s « transition » group is preparing a « zero waste » operation in November.
As part of this, members are making bulk bags that will be dropped off at retailers in November to encourage customers to bring their own containers.
German :
Die Übergangsgruppe von La Sauce bereitet eine Null-Abfall-Aktion im November vor.
In diesem Rahmen fertigen ihre Mitglieder Großpackungen an, die im November bei Händlern abgegeben werden sollen, um die Kunden zu ermutigen, ihre eigenen Behälter mitzubringen.
Italiano :
Il gruppo di « transizione » de La Sauce sta preparando un’operazione « rifiuti zero » per novembre.
I suoi membri stanno preparando dei sacchetti che saranno consegnati ai negozi a novembre per incoraggiare i clienti a portare i propri contenitori.
Espanol :
El grupo de « transición » de La Sauce prepara una operación de « residuos cero » en noviembre.
Sus miembros están fabricando bolsas a granel que se dejarán en las tiendas en noviembre para animar a los clientes a traer sus propios envases.
