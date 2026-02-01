Atelier couture enfants Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer
Atelier couture enfants Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer mercredi 25 février 2026.
Atelier couture enfants
Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
2026-02-25
Choix des tissus, découpe, couture main et machine, pour s’initier ou se perfectionner à la couture en réalisant un objet durant la séance. A partir de 6 ans et maxi 4 pers. Tarif 34€, fournitures et matériel fournis (y compris machines à coudre). Sur inscription. .
