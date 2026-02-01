Atelier couture enfants Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer

Atelier couture enfants

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Choix des tissus, découpe, couture main et machine, pour s’initier ou se perfectionner à la couture en réalisant un objet durant la séance. A partir de 6 ans et maxi 4 pers. Tarif 34€, fournitures et matériel fournis (y compris machines à coudre). Sur inscription. .

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15

