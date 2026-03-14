Atelier couture enfants Panier de Pâques Au Paradis de Valentin Le Bugue

Atelier couture enfants Panier de Pâques

Au Paradis de Valentin 40 Rue de Paris Le Bugue Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

9h30 18h. Viens coudre ton propre panier de Pâques et repars avec une création unique, faite de tes propres mains. Ouvert à tous les enfants dès 8 ans. Atelier d’1h. Sur réservation. 25€

Crée ton panier de Pâques .

l’occasion de Pâques, Au Paradis de Valentin propose un atelier couture pour les enfants, autour d’un joli projet créatif

coudre son propre panier de Pâques et repartir avec une création unique, faite de ses propres mains.

Cet atelier est l’occasion idéale de s’initier à la couture, de découvrir les bases en douceur, mais aussi de pratiquer pour les enfants qui ont déjà cousu.

Aucun niveau n’est requis, l’atelier est ouvert à tous, dans une ambiance ludique et bienveillante.

Ateliers d’1 heure. Pour les enfants à partir de 8 ans.

3 enfants maximum par atelier, pour un accompagnement personnalisé.

Réservation obligatoire. .

Au Paradis de Valentin 40 Rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 62 36 22 auparadisdevalentin@gmail.com

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English : Atelier couture enfants Panier de Pâques

9.30am 6pm. Come and sew your own Easter basket and leave with a unique creation, made with your own hands. Open to all children aged 8 and over. 1-hour workshop. Reservations required. 25?

L’événement Atelier couture enfants Panier de Pâques Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère