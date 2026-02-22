ATELIER COUTURE ENTRETENIR VOC MACHINES À COUDRE Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER COUTURE ENTRETENIR VOC MACHINES À COUDRE
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Participation libre
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-28
2026-02-27
Votre machine à coudre est fatiguée et a besoin d’être rafraîchie ? Elle n’a pas servi depuis longtemps ? Le Foyer rural et Muriel vous proposent deux rendez-vous pour redonner du peps à vos machines et allonger leur durée de vie ! Sur inscription.
Les vendredi 27 et samedi 28, de 14h à 15h30, venez apprendre comment entretenir votre machine à coudre.
Le foyer rural fournira un peu de matériel (bombe air comprimé, huile pour machine à coudre, dégrippant, tournevis, etc.)
Mais les participant.es devront si possible venir avec
– 1 machine (si 2 machines s’inscrire sur 2 sessions)
– Si possible la notice
– Les tournevis de la machine ou des compatibles,
– 1 pince type pince à épiler
– 1 lampe frontale
– 1 récipient type couvercle pour déposer les vis
– 1 chiffon
– Quelques cotons tiges
– 1 pinceau d’écolier
Participation prix libre ( prix conseillé entre 10 et 15 €). 6 personnes maximum par séance. Sur inscription. .
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Is your sewing machine tired and in need of a refresh? Has it been out of use for a long time? The Foyer rural and Muriel offer you two appointments to give your machines a new lease of life and extend their lifespan! Registration required.
