ATELIER COUTURE ENTRETENIR VOC MACHINES À COUDRE Saint-Étienne-Vallée-Française

ATELIER COUTURE ENTRETENIR VOC MACHINES À COUDRE

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Votre machine à coudre est fatiguée et a besoin d’être rafraîchie ? Elle n’a pas servi depuis longtemps ? Le Foyer rural et Muriel vous proposent deux rendez-vous pour redonner du peps à vos machines et allonger leur durée de vie ! Sur inscription.

Les vendredi 27 et samedi 28, de 14h à 15h30, venez apprendre comment entretenir votre machine à coudre.

Le foyer rural fournira un peu de matériel (bombe air comprimé, huile pour machine à coudre, dégrippant, tournevis, etc.)

Mais les participant.es devront si possible venir avec

– 1 machine (si 2 machines s’inscrire sur 2 sessions)

– Si possible la notice

– Les tournevis de la machine ou des compatibles,

– 1 pince type pince à épiler

– 1 lampe frontale

– 1 récipient type couvercle pour déposer les vis

– 1 chiffon

– Quelques cotons tiges

– 1 pinceau d’écolier

Participation prix libre ( prix conseillé entre 10 et 15 €). 6 personnes maximum par séance. Sur inscription. .

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96

English :

Is your sewing machine tired and in need of a refresh? Has it been out of use for a long time? The Foyer rural and Muriel offer you two appointments to give your machines a new lease of life and extend their lifespan! Registration required.

