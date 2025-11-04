Atelier couture et arts du fil : rencontre création de l’atelier Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 14:00 –

Gratuit : oui Adhésion ACCOORD requise (8.00€) Adulte, Etudiant, Senior, En famille

Atelier de confection autour de la couture et des arts du fil :Couture / Tricot / Canevas / Réparation…

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr https://www.helloasso.com/associations/accoord-csc-bourderies/adhesions/inscription-couture-cousu-main-dans-la-main