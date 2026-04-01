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Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi Agonac

Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi Agonac

Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi Agonac samedi 25 avril 2026.

Adresse : 7 Place du 11 Novembre 1918

Ville : 24460 Agonac

Département : Dordogne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 66 66 66 Tarif de base plein tarif

Agonac

Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi

7 Place du 11 Novembre 1918 Agonac Dordogne

Tarif : 66 – 66 – 66 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :
2026-04-25

C’est le retour des ateliers Couture & Gourmandise !!!

❤️‍Viens coudre ton sac banane avec Gigi dans une ambiance conviviale et gourmande

Samedi 25 avril
de 9h à 12h30
⚒️ Tout est compris dans le tarif (patron, tissus, mercerie, boisson, bonbons, gâteaux)
66 euros/personne

4 personnes max
A partir de 12 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Adhésion à l’association @l.atelier.de.la.place obligatoire
Adulte 10 euros
Enfant -18 ans 5 euros
Adhésion valable du 1er septembre au 31 août   .

7 Place du 11 Novembre 1918 Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 38 58 

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English : Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi

L’événement Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi Agonac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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