Agonac

Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi

7 Place du 11 Novembre 1918 Agonac Dordogne

Tarif : 66 – 66 – 66 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

C’est le retour des ateliers Couture & Gourmandise !!!

❤️‍Viens coudre ton sac banane avec Gigi dans une ambiance conviviale et gourmande

Samedi 25 avril

de 9h à 12h30

⚒️ Tout est compris dans le tarif (patron, tissus, mercerie, boisson, bonbons, gâteaux)

66 euros/personne

4 personnes max

A partir de 12 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Adhésion à l’association @l.atelier.de.la.place obligatoire

Adulte 10 euros

Enfant -18 ans 5 euros

Adhésion valable du 1er septembre au 31 août .

7 Place du 11 Novembre 1918 Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 38 58

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English : Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi

L’événement Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi Agonac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux