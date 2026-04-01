Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi Agonac
Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi Agonac samedi 25 avril 2026.
Agonac
Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi
7 Place du 11 Novembre 1918 Agonac Dordogne
Tarif : 66 – 66 – 66 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
C’est le retour des ateliers Couture & Gourmandise !!!
❤️Viens coudre ton sac banane avec Gigi dans une ambiance conviviale et gourmande
Samedi 25 avril
de 9h à 12h30
⚒️ Tout est compris dans le tarif (patron, tissus, mercerie, boisson, bonbons, gâteaux)
66 euros/personne
4 personnes max
A partir de 12 ans
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Adhésion à l’association @l.atelier.de.la.place obligatoire
Adulte 10 euros
Enfant -18 ans 5 euros
Adhésion valable du 1er septembre au 31 août .
7 Place du 11 Novembre 1918 Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 38 58
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English : Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi
L’événement Atelier couture et gourmandise les paillettes de Gigi Agonac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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