Atelier couture et upcycling à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Argentan

Atelier couture et upcycling à la médiathèque

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Apprenez les bases de la couture avec des conseils avisés ou transformez vos textiles usagés et profitez d’un moment chaleureux avec nos bénévoles, Made et Emmanuelle. .

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier couture et upcycling à la médiathèque

L’événement Atelier couture et upcycling à la médiathèque Argentan a été mis à jour le 2025-12-16 par Terres d’Argentan Intercom